Positivo al tampone del coronavirus anche l’ex questore di Agrigento Maurizio Auriemma.

Il funzionario di polizia aveva lasciato la città di Agrigento lo scorso marzo per raggiungere Bergamo, nuova sede operativa.

Per fortuna finora il virus non ha prodotto particolari sintomi , il questore Auriemma resta , come da prassi, in isolamento domiciliare presso il suo alloggio in Questura e da li dirige i vari reparti operativi.