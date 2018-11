Agrigento, Prefetto nega la certificazione antimafia a Girgenti Acque

Connect on Linked in

Arrivano ulteriori guai per Girgenti Acque.

Il prefetto di Agrigento Dario Caputo ha disposto e firmato alla nota società agrigentina che gestisce la distribuzione di acqua in ben 27 comuni del territorio una certificazione antimafia interdittiva implicante la revoca degli affidamenti, il blocco delle gare in corso e l’affidamento della gestione acque e dei depuratori a un commissario.

Girgenti Acque era finita nei mesi scorsi sotto l’occhio della giustizia per via di presunte assunzioni di familiari di politici e amministratori pubblici in cambio di favori coinvolgendo per i reati di truffa, corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale ben 73 persone di spicco nell’intero hinterland tra cui l’ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella, padre dell’ex ministro degli Esteri Angelino Alfano, dirigenti pubblici, deputati ed ex deputati, giornalisti e avvocati.

Di Pietro Geremia