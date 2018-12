Agrigento, premio per la legalità assegnato alla questura di Agrigento (Foto)

Print This Post

sabato 15 Dicembre, presso lo Spazio Temenos, si è svolta una serata di gala per la consegna dei premi “Karkinos 2018” a personalità dello sport, spettacolo, imprenditoria, musica, giornalismo, arti figurative, medicina e legalità. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “Antiche Tradizioni Popolari”.

Il premio speciale per la “Legalità” è stato conferito alla Questura di Agrigento. La consegna del premio è stata fatta dal Prefetto Dario Caputo in mani del Questore Maurizio Auriemma, che ha condiviso l’importante riconoscimento con gli uomini e le donne della Polizia di Stato, impegnati tutti i giorni a promuovere e tutelare quel valore, quale essenziale alla convivenza sociale ed allo sviluppo del territorio.

Il riconoscimento costituisce anche un segno dell’identificazione della comunità agrigentina con i valori promossi dal Questore Auriemma. Gli altri premi sono stati attribuiti a personalità di rilievo che si sono distinte particolarmente per l’impegno e per i risultatiraggiunti nei settori in cui svolgono la propria attività.

La manifestazione è stata molto partecipata dalla comunità agrigentina ed è avvenuta in una splendida cornice di pubblico.