Agrigento, prende a pietrate una donna: denunciato 40enne

I. L. M., 40enne originario dell’agrigentino, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per minacce aggravate.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’uomo, in seguito ad un’animata lite avviata per quelli che sembrano futili motivi, avrebbe minacciato una coppia dapprima con un fucile da sub e successivamente tirando delle pietre.

Lo scaglio continuo dei sassi avrebbe dunque colpito in testa una donna la quale è stata immediatamente trasportata dai soccorsi presso il nosocomio di Agrigento “San Giovanni di Dio” dove i medici hanno riscontrato fortunatamente solo delle ferite lievi.

Del caso si sono occupati gli uomini della polizia di stato di Agrigento.

Di Pietro Geremia