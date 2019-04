Agrigento, prevenzione stragi del sabato sera: multe per guida sotto l’effetto di alcol

Print This Post

Nello scorso fine settimana, nella notte tra sabato e domenica, nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto alle cd. “stragi del sabato sera”, le pattuglie della polizia di Agrigento accertavano che 4 conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica.

In particolare,3 conducenti venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica,durante i posti di controllo effettuati ad Agrigento:C.A., di anni 27, residente a Caltanissetta, con un valore di 1,08 g/l;M.G.S., di anni 27, residente a Caltanissetta, con un valore di 1,49 g/l, accertato dopo un inseguimento per le vie cittadine;S.G., di anni 20, residente a Naro, con un valore di 1,35 g/l. Un quarto conducente, C.F. di anni 31 di Caltanissetta, veniva sanzionato con un verbale amministrativo, in quanto veniva accertato un valore di 0,71 g/l.Nel corso del medesimo fine settimana, sabato mattina, veniva effettuato un servizio telelaserlungo la ss115, direzione Sciacca.

Quattro i verbali elevati, con un massimo di velocità accertata di circa 150 km/h, con conseguente ritiro di patente.Il servizio è stato effettuato con il nuovo modello diTelelaser di ultima generazione, dotato di videocamera, in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate.Nel corso dei predetti servizi venivano accertate in Provincia di Agrigento nel complesso 31infrazioni, ritirate 6 patenti e 6 carte di circolazione, decurtati 151punti-patente.