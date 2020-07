Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha reso noto che domani, 14 luglio, è prevista anche in provincia di Agrigento e fino alle 24.00, allerta meteo di livello giallo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per forti temporali