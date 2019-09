Agrigento, prima litiga col vicino e dopo gli riga l’auto: denunciato 35enne

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi un 35enne residente a Villaggio Mosè, nota frazione di Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei poliziotti appartenenti alla sezione Volanti della Questura, il sospettato avrebbe graffiato in maniera pesante e in più punti l’utilitaria di un vicino di casa con il quale aveva avuto poco tempo prima un amaro diverbio nato per cause ancora da chiarire.

Una volta ricevuta la denuncia, gli agenti si sarebbero precipitati in loco dove avrebbero dunque sentito tutte le parti, preso atto del grave danneggiamento ed avviato conseguenzialmente il deferimento del 35enne alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Di Pietro

Geremia