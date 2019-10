Agrigento, problema droga: telecamere riprendono giovani a sniffare cocaina

Print This Post

Pare che il problema inerente all’assunzione di sostanze stupefacenti sia ancora ben presente all’interno della città di Agrigento.

Nei giorni scorsi pare infatti che uno cittadino residente nel pieno centro della Movida locale abbia filmato con proprio smartphone 3 giovani ragazzi intenti a sniffare della cocaina lungo una scalinata sita nelle vicinanze in via Atenea.

Nonostante l’illegalità e la gravità delle loro azioni pare dunque che i responsabili non sembrassero per niente a disagio durante l’assunzione dello stupefacente il che farebbe presupporre come il problema sia profondamente integrato nella popolazione giovanile della provincia.