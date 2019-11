Agrigento, Procura chiede rinvio al giudizio per Firetto e altri 6 indagati sul caso dei Bilanci del Comune di Porto Empedocle

Connect on Linked in

A seguito

dell’inchiesta inerente ai bilanci “gonfiati” del Comune di Porto

Empedocle avviata negli anni scorsi ed approdata in tribunale, il pm Chiara

Bisso ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex capo sindaco di Porto Empedocle

Lillo Firetto ed altri sei indagati.

Le accuse contestate agli imputati sarebbero di falso in atto pubblico inerenti alle attestazioni fatte nei bilanci dal 2011 al 2014 che, per evitare le sanzioni previste dalla legge per i Comuni che non rispettano il Patto di stabilità, sarebbero stati “gonfiati” per fare in modo che venisse occultato un buco di ben 3 milioni di euro.

La prossima udienza

si terrà il 29 gennaio davanti al giudice dell’udienza preliminare Alessandra

Vella dove accusa e difesa sosterranno rispettivamente le proprie tesi.