Agrigento, prosciolte 2 ragazze accusate di aver picchiato un Transgender

I giudici appartenenti alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo hanno assolto per non aver commesso il fatto a due ragazze originarie di Grotte accusate di aver picchiato un Transessuale di Porto Empedocle.

I fatti sarebbero avvenuti nel 2015 in un chiosco di San Leone quando secondo l’accusa le due imputate, insieme ad un terzo soggetto, avrebbero cominciato dapprima ad insultare e successivamente a pedinare e picchiare con calci e pugni un transgender.

Una volta finite in giudizio di primo grado, le due sospettate erano state condannate a 2 mesi e 20 giorni di reclusione oltre al pagamento in favore della parte civile di 1200 euro, sentenza successivamente ribaltata in Corte di Appello con l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Di Pietro Geremia