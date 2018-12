Agrigento, prosegue la lotta allo spaccio: arrestato giovane egiziano.

Print This Post

E’ stato notato mentre camminava a piedi nel centro storico di Ribera, con atteggiamento guardingo. Poi alla vista di una pattuglia dei Carabinieri, ha subito accelerato il passo, quasi come per voler eludere un possibile controllo. Il suo nervosismo, dunque, ha indotto i militari della locale Tenenza a fermarlo ed a chiedergli i documenti.

Dalle successive verifiche, è emerso che il giovane, un egiziano 26 enne, non era in possesso di un regolare permesso di soggiorno ed anzi era destinatario di un decreto di espulsione.

Nel corso della conseguente perquisizione, dalle tasche del suo giubbotto sono subito saltate fuori varie stecche di “Hashish” qualche dose di “Eroina” ed un coltello a serramanico.

A quel punto, i Carabinieri hanno esteso le operazioni di perquisizione anche al domicilio dello straniero e dopo aver ispezionato ogni angolo della sua abitazione, all’interno di un sacchetto che sembrava contenere della spazzatura, hanno scovato anche panetto di “Hashish”.

La droga complessivamente sequestrata, del peso di quasi un “Etto”, se ceduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune centinaia di euro. Nei confronti dell’egiziano, che in quel momento non ha saputo fornire alcuna giustificazione, sono pertanto scattate le manette ai polsi con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’attività svolta, rientra in una forte intensificazione del contrasto al fenomeno del consumo e spaccio di stupefacenti su tutto il territorio di competenza, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati frequenti i blitz effettuati dai militari dell’Arma in vari centri dell’agrigentino, con numerosi pusher finiti in manette ed un ingente e vario quantitativo di droghe sequestrate.