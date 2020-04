Agrigento, pubblicato l’avviso pubblico per la bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal piano regionale di bonifica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ancora opportunità di finanziamento per le pubbliche amministrazioni nella tutela dell’ambiente e il ripristino della salubrità nei siti inquinati.

Nella home page del Libero Consorzio Comunale di Agrigento www.provincia.agrigento.it (news in evidenza) è disponibile il Documento di “Preinformazione avviso pubblico” che il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana ha pubblicato relativamente al PO FERS 2014-2020, Asse 6 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, Obiettivo Specifico 6.2 “Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate”.

L’avviso di pre-informazione ha una dotazione complessiva di 20 milioni di euro, utili per proseguire l’attuazione dell’Azione 6.2.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, che prevede la bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal relativo Piano regionale.

In questo modo sarà possibile a tutti i potenziali beneficiari di attivarsi in tempo per avviare le procedure necessarie a partecipare alla selezione.

Tra gli interventi previsti da questa importante linea di finanziamento comunitario la bonifica e messa in sicurezza permanente di vecchie discariche in tutto il territorio siciliano.

Gli interventi ammissibili riguarderanno le discariche pubbliche dismesse, censite nel Piano regionale delle bonifiche o rientranti nelle perimetrazioni nazionali, mentre non sono previsti finanziamenti per bonifiche di aree produttive (ovvero siti industriali, commerciali, minerari e cave, così come definiti nel Piano) e discariche private.

La preinformazione di avviso pubblico e la relativa scheda sono disponibili al link http://www.provincia.agrigento.it/…/Ser…/L/IT/IDPagina/12978