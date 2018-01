Agrigento, questa sera in Tv Alberto Angela racconta la “Valle dei Templi”

Print This Post

Mamma Rai fa tappa ad Agrigento. Su Rai 1 alle ore 21:00 infatti, il conduttore televisivo Alberto Angela ci condurrà tra gli inestimabili patrimoni culturali e archeologici dell’Unesco presenti in Italia con un nuovo programma intitolato “Meraviglie – La penisola dei tesori“, che andrà in onda ogni Giovedì del mese, per ben 4 puntate.

La città di Agrigento e la Valle dei Templi avranno quindi l’onore di essere la prima tappa di questo memorabile viaggio alla scoperta di quanto più prezioso è presente nel Bel Paese, cominciando dall’antica Akragas in cui vissero nomi illustri del passato come il famoso filosofo Empedocle e con la partecipazione straordinaria dello scrittore Andrea Camilleri.

“Ripercorreremo la storia di una civiltà antica di 2500 anni alla quale deve tanto la nostra cultura. Andrea Camilleri – racconta Angela – con i suoi ricordi da adolescente ci mostrerà di quanta storia, anche recente, è stata testimone questa valle. Da ragazzino, in bicicletta, corse a vedere se la valle era stata distrutta dai bombardamenti, trovò un militare che cercava l’angolazione perfetta scuotendo la testa… dopo un po’ si misero a parlare, quindi gli scrisse il suo nome su un foglietto… era Robert Capa, il più grande fotoreporter di guerra del mondo”.

Di Pietro Geremia