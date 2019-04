Agrigento, raggiunge la moglie in ospedale e la schiaffeggia

Print This Post

Un episodio senza ombra di dubbio scabroso è avvenuto nei giorni scorsi presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

A quanto pare una donna era giunta presso il nosocomio del capoluogo in compagnia dei due figli piccoli per una visita quando, ad un certo punto, sarebbe arrivato pure il marito che, andato in escandescenze, l’avrebbe colpita al viso con un violento schiaffo.

In seguito al colpo sarebbe nato un forte parapiglia all’interno della struttura sanitaria tanto da richiedere l’intervento degli uomini della polizia di stato a riportare la calma facendo allontanare l’uomo.

Di Pietro Geremia

Foto d’archivio Ansa.it