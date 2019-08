Agrigento, rapina-lampo in una banca: è caccia ai malfattori

Connect on Linked in

Una vera e propria rapina-lampo è stata messa a segno nei giorni scorsi in una banca sita a Villaggio Mosè.

Due rapinatori con indosso delle parrucche e armati di taglierino pare infatti che siano riusciti a depredare l’Istituto bancario della BPER sito in via Leonardo Sciascia incassando in un solo minuto un bottino di ben 165 mila euro in contanti per poi dileguarsi nel nulla a bordo di una BMW grigia.

Secondo le prime ipotesi investigative dei carabinieri agrigentini giunti sul posto, pare che i malfattori sapessero fin troppo bene come muoversi quasi da andare a colpo sicuro nella scelta di giorno, orari e luogo da ripulire così da far pensare a qualche aiuto esterno o addirittura interno alla banca stessa.

Di Pietro Germia