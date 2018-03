Agrigento, rapina ai danni di un corriere della Tnt : ricercati 2 uomini

Connect on Linked in

Rapina a mano armata ai danni di un dipendente della Tnt. L’impiegato della ditta di trasporti , mercoledì pomeriggio, mentre si

trovava in contrada Minaga ad Agrigento è stato bloccato da 2 uomini, volto coperto da un casco integrale e armati di pistola, che lo

hanno bloccato e rapinato dei soldi che aveva in tasca, circa 5000 euro in contanti per poi dileguarsi in sella ad una moto.

L’uomo, ripresosi dallo spavento, ha allertato le forze dell’ordine che si stanno occupando del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato