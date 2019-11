Agrigento, rapinatori prendono di mira ufficio postale: 1000 euro il bottino

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una giornata decisamente fuori dall’ordinario quella appena trascorsa a San Biagio Platani, paese in provincia di Agrigento.

Una banda di malfattori composta da due elementi armati e a volto coperto avrebbe assaltato un ufficio postale sito in via Alessandro Veneziano minacciando il personale di gravi ritorsioni se non gli avessero consegnato i soldi della cassa.

Una volta arraffato il bottino, consistente in circa 1000 euro, i due malviventi se la sarebbero data a gambe levate facendo così perdere le proprie tracce prima dell’arrivo degli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale compagnia i quali avrebbero immediatamente avviato le indagini atte a rintracciare i ladri.

Di Pietro Geremia