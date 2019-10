Agrigento, realizza bar in un magazzino: attività sospesa per 30 giorni

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il proprietario di un bar situato all’interno di un magazzino ha ricevuto una sospensione dell’attività di 30 giorni.

A quanto pare l’uomo sarebbe stato beccato in seguito ad un controllo posto in essere dai funzionari del comune di Agrigento i quali avrebbero scoperto come la destinazione d’uso dell’immobile mancasse del requisito ad uso commerciale.

Una volta accertato il fatto, per il proprietario dell’immobile sarebbe dunque scattata la sospensione dell’attività per 30 giorni al termine dei quali, se non verrà prodotto alcun certificato di destinazione idonea, lo stesso non potrà più esercitare l’attività di commerciante.