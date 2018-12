Agrigento, reati in calo in tutta la provincia

Connect on Linked in

La provincia di Agrigento va diventando sempre più sicura.

Durante l’incontro con la stampa per i consueti auguri di fine anno, il questore Maurizio Auriemma ha tracciato un bilancio sulle attività di polizia svolte da parte della Questura di Agrigento, e dei vari Commissariati dislocati in provincia relativamente ai delitti commessi, agli interventi e alle operazioni svolte nel 2018.

Dai dati forniti dalle forze dell’ordine pare che dal 2016 al 2018 il calo dei reati sia senza dubbio importante con un trend che va dai 12.851 al 10.266 avendo così una variazione di meno 6,2 per cento.

“Il dato confortante è quello relativo ai furti – dice Auriemma. Nel 2017 sono stati 3.718, nel 2018 c’è un vistoso calo 3.600. In percentuale vuol dire un meno 3,2%. Oltre mille in meno rispetto a due anni fa, cento in meno rispetto allo scorso anno. In questo caso è aumentata la percezione del cittadino stesso, che fa riferimento alla polizia di Stato”.

Per quanto riguarda i reati predatori invece pare che solo le rapine siano in aumento passando da 65 nel 2017 a 82 nel 2018 registrando così un più 25 per cento.

Ulteriori dati forniti dal responsabile provinciale della polizia di Stato sono la diminuzione degli incendi, passati da 62 nel 2017 a 38 nel 2018, e dei danneggiamenti passati da 156 nel 2017 a 140 nel 2018.

Di Pietro Geremia