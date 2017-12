Agrigento, revocata sorveglianza a Claudio Catania, imputato del caso “Capo dei capi”

Connect on Linked in

È stata revocata la sorveglianza speciale a Claudio Catania. I giudici della Corte di Appello infatti, accogliendo il ricorso del difensore, Davide Casà, hanno annullato la misura di prevenzione per la durata temporanea di un anno che gli era stata inflitta lo scorso marzo dal tribunale di Agrigento.

Catania, nel dettaglio, era stato condannato con il patteggiamento a 4 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito dell’inchiesta “Capo dei capi 2” con l’obbligo della sorveglianza speciale.

Ma i giudici di appello quindi, come sottolineato più volte in sede processuale dalla difesa, hanno osservato che i fatti da cui si desume la pericolosità sociale, che stanno alla base del provvedimento, sono molto datati nel tempo e manca di conseguenza il requisito dell’attualità. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è una misura di prevenzione, regolata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, che prevede alcune restrizioni della libertà personale per soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità.