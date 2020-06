Agrigento, riaperto l’accesso a San Leone dopo il crollo di calcinacci

Connect on Linked in

Dopo una serie di lavori continui è stata finalmente riaperta la via Luca Crescente che porta a San Leone e a Templi.

La strada agrigentina era stata chiusa in via precauzionale in seguito alla caduta di alcuni calcinacci avvenuta qualche giorno fa dove una task force di vigili del fuoco e tecnici dell’Anas hanno dapprima messo in sicurezza la zona per poi effettuare la manutenzione del caso.

Fortunatamente i detriti, segnalati alle autorità da alcuni passanti, non hanno causato danni a persone o cose.