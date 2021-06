Pensava di divertirsi alle spalle di altri ma gli è andata male.

Un 19enne di origini magrebine ma nato ad Agrigento è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri per il reato di truffa.

A quanto pare il giovane, residente a Ravennate e addetto alla reception di un albergo, grazie alla sua attività lavorativa sarebbe riuscito ad entrare in possesso dei dati della carta di credito di un turista toscano utilizzandoli successivamente per permettersi una vacanza di 5 giorni all’interno di una suite di lusso sita nel Grand Hotel di Riccione.

Al momento del pagamento dell’illecita vacanza però, il cui ammontare era di circa 2.000 euro, il vero titolare della carte si sarebbe accorto della truffa in atto chiamando immediatamente la struttura e le forze dell’ordine le quali sono intervenute in loco per verificare appieno la situazione.

Una volta accertata la posizione del giovane agrigentino, che aveva dichiarato ai proprietari dell’hotel dapprima di essere un poliziotto e successivamente un medico dell’Asp, i militari hanno proceduto al suo arresto.

Di Pietro Geremia