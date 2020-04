Agrigento, ricomparsa la spiaggia di Cattolica Eraclea

Connect on Linked in

Anno nuovo spiaggia nuova a Cattolica Eraclea.

Nel paese in provincia di Agrigento pare infatti che nei giorni scorsi una lunga striscia di sabbia dorata sia magicamente stata concessa a residenti e commercianti locali dalle acque marine.

Il luogo era da tempo messo a dura prova per via dell’erosione costiera che aveva non solo fatto sparire chilometri di costa ma che, conseguenzialmente, aveva messo a dura prova operatori turistici e locali della spiaggia per via dei danni provocati dalle mareggiate.