Agrigento, rimane incastrato in una panchina: bimbo salvato dai vigili del fuoco

Una giornata senza dubbio da dimenticare quella appena vissuta da un bambino residente nella provincia di Agrigento.

A quanto pare il fanciullo si era seduto sopra una panchina di Viale della Vittoria per riposarsi dopo una lunga camminata.

Lo scanno in questione però pare non fosse totalmente integro data la mancanza di una sbarra che avrebbe finito con il bloccare la gamba del ragazzino facendolo così rimanere incastrato.

Nonostante l’intervento di amici e passanti nulla si sarebbe potuto fare per estrarre l’arto dalla panca rendendo così necessaria l’azione del vigili del fuoco appartenenti alla locale compagnia i quali, in men che non si dica, sarebbero riusciti a liberare il giovane senza alcun graffio.

Di Pietro

Geremia