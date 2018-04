Print This Post

Una famiglia licatese ha deciso di trascorrere la Pasquetta visitando Agrigento, arrivati però in via Oblati, si sono inoltrati in un cosiddetto vicolo cieco tant’è che la loro auto è rimasta praticamente bloccata.

Accorgendosi di non poter andare né avanti e né indietro il conducente ha chiamato le forze dell’ordine che hanno fatto intervenire i pompieri che hanno liberato il mezzo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato