Un risarcimento di 27 mila euro è stato chiesto al comune di Agrigento da una donna che sostiene di essersi ferita a causa di una caduta in via Pascoli, a San Leone, provocata , secondo l’accusa, dal dislivello tra un tombino e il selciato. Il Comune, ovviamente contrario a questa richiesta, ha incaricato l’avvocato Agata Vecchio per opporsi alla richista di risarcimento.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato