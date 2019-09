Agrigento, rimprovera ospite della comunità e viene malmenata: trasportata in ospedale

Connect on Linked in

Impunibile l’aggressore. Avendo solamente 14 anni non è punibile dalla legge italiana il ragazzino che, l’altro pomeriggio, in una struttura per minori sita ad Agrigento, ha malmenato un’educatrice rea, secondo il 14enne, di aver rimproverato in maniera pesante un’altro inquilino della comunità.

Sul posto, dopo una segnalazione, sono arrivate le forze dell’ordine che hanno riportato la calma e, per precauzione, hanno trasportato la donna presso l’ospedale dove se la caverà con qualche giorno di prognosi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato