Agrigento, rinnovo Consiglio collegio dei geometri per il quadriennio 2018-2022: eletto un canicattinese

Si sono tenute in seconda convocazione nei giorni 14 e 15 novembre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Agrigento per il quadriennio 2018-2022.

Circa 200 iscritti si sono recati alle urne per eleggere la compagine che guiderà la categoria per i prossimi quattro anni.

Sono risultati eletti con un consenso plebiscitario i geometri Giuseppe Giordano di Canicattì, Salvatore Graceffo di Calamonaci, Angelo Iacona di Licata, Paolo Quartararo di Menfi, Nazareno Reina di Cammarata, Giuseppe Sambito di Palma di Montechiaro, Silvio Santangelo di Sciacca, Angelo Todaro di Favara e Melchiorre Triassi di Agrigento.

Il Presidente uscente Geometra Vincenzo Bellavia si è riservato di convocare gli eletti per procedere al loro insediamento e alla assegnazione delle cariche.