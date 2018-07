Agrigento, rissa a Villaseta: donna presa a calci e pugni dai vicini

Print This Post

Trauma facciale e trauma cranico per un totale di trenta giorni di prognosi.

E’ questo quanto è stato refertato dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ad una donna romena di 40 anni giunta al nosocomio in seguito ad una violenta aggressione subita a Villaseta.

A quanto pare, la vittima aveva l’abitudine di pulire ogni giorno la strada adiacente all’abitazione in cui viveva.

Una routine che evidentemente era sgradita ai suoi vicini di casa, i quali l’hanno dapprima insultata invitandola in malo modo ad andare nel proprio paese di origine per poi passare ai fatti iniziando a picchiare sia lei, che il marito giunto in sua difesa. Gli aggressori, due donne e un uomo, sono stati denunciati alle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia