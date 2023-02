La Questura di Agrigento, tramite la propria Divisione Anticrimine, nell’ambito di una incisiva azione preventiva tesa a contrastare atti di violenza che frequentemente si registrano presso gli esercizi pubblici frequentati da giovani, ha in esecuzione la notifica di nr.8 provvedimenti D.A.Spo c.d. “Fuori Contesto”, nei confronti di altrettanti giovani che si sono resi responsabili della rissa aggravata commessa lo scorso 11 febbraio in via Pirandello, per cui sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Tale tipo di D.A.Spo, detto “Fuori Contesto”, estende l’applicabilità dei divieti previsti per turbative che avvengono in ambito sportivo anche a quelle che si verificano in altri contesti ritenuti di elevata gravità.

Ciò premesso, il Questore, con i suddetti provvedimenti, ha inteso vietare agli stessi l’accesso agli stadi ed agli impianti sportivi, presenti su tutto il territorio nazionale, in cui si svolgono incontri calcistici a qualsiasi livello, nonché ai luoghi interessati dal transito dei tifosi ospiti e delle squadre, per periodi variabili dai 3 ai 5 anni, calibrati in base agli eventuali rispettivi trascorsi giudiziari.