Agrigento, rissa tra vicine al Spinasanta: sul posto i carabinieri

Connect on Linked in

Sembra che l’atmosfera natalizia non abbia ben attecchito in alcuni residenti del Quadrivio Spinasanta di Agrigento.

A quanto pare due vicine di casa, rispettivamente di 40 e 54 anni, per cause ancora da comprendere avrebbero iniziato ad avere una sostenuta discussione che, in men che non si dica, si sarebbe trasformata in una rissa vera e propria con tanto di spintoni, pugni e calci.

Data la grande focosità degli animi sul posto sarebbero dovuti intervenire gli uomini dell’arma dei carabinieri per sedare l’ardente discussione tra le due vicine al termine della quale una sarebbe stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per curare le lievi ferite riportate durante lo scontro.

Di Pietro Geremia