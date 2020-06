Agrigento, risulta negativa al doppio tampone del Covid-19: guarita la paziente di Lampedusa

Print This Post

Un inizio settimana coi fiocchi per Lampedusa.

Stando a quanto dichiarato dal Sindaco Totò Martello pare infatti che l’unica paziente risultava positiva al Coronavirus qualche tempo fa sarebbe ufficialmente guarita.

La donna, unico caso registrato sull’isola fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, avrebbe osservato la quarantena in isolamento volontario per tutto il periodo della malattia e, dopo controanalisi previste dal protocollo sanitario, sarebbe ufficialmente uscita dall’incubo che attanaglia gran parte della popolazione in questi tempi assai particolari.