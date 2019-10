Agrigento, ritorna l’esercito al poligono Drasy: la protesta di MareAmico(Video)

Print This Post

Riprendono le esercitazioni militari al poligono Drasy, nei pressi della bellissima località costiera di Punta Bianca.

Con una nota sul proprio profilo social l’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento ha denunciato la presenza dell’esercito che, con l’utilizzo di materiale esplosivo e armamenti vari, danneggerebbe e inquinerebbe quei splendidi luoghi da ben 61 anni causando anche l’avanzamento di parecchie frane nonostante lo stesso Ministero della Difesa abbia stabilito che fosse necessario spostare il poligono militare in altri luoghi, per salvaguardare l’integrità naturalistica dell’istituenda riserva naturale.

“Purtroppo ancora non è stata effettuata la bonifica del mare prospiciente la zona – ha denunciato MareAmico – come stabilito dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta, venuta ad Agrigento per accertare il danno ambientale arrecato da queste operazioni”.

Di Pietro Geremia

Video Mare Amico delegazione Agrigento