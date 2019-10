Agrigento, rompe lavagna in carcere: detenuto condannato a 4 mesi

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi un 30enne originario di Palma di Montechiaro, paese in provincia di Agrigento, sarebbe stato condannato per il reato di danneggiamento.

I fatti risalgono al 2015 quando l’uomo, che si trova già in carcere per l’omicidio dell’ex fidanzata, saputa la non gioiosa notizia che sarebbe rimasto in cella avrebbe distrutto una lavagna ivi presente in preda all’ira.

Una volta denunciato e trascorsi l’iter giudiziario sarebbe dunque stato condannato da parte del giudice monocratico del Tribunale di Agrigento ad ulteriori 4 mesi di reclusione.

Di Pietro Geremia