Agrigento, Rotatoria Giunone:un libero professionista offre, gratuitamente la progettazione per il restyling.

L’Ordine degli architetti, presieduto da Alfonso Cimino, riscontra l’illegittimità della prestazione e diffida il Sindaco a “provvedere immediatamente con telativi adempimenti a rettifica di quanto enunciato, nel rispetto delle norme e dei liberi professionisti”.

“Abbiamo appreso da notizie giornalistiche della progettazione, a titolo gratuito, da parte di un libero professionista architetto per il restyling della rotatoria Giunone – spiega Alfonso Cimino – Una notizia sconcertante che mortifica il lavoro degli architetti eafferma il principio errato di far lavorare gratis i liberi professionisti, i quali hanno studiato per esser liberi professionisti.

In questi anni non abbiamo fatto altro che ribadire con il Codice dei contratti, i Bandi tipo, laCertezza dei pagamenti, la dignità del lavoro professionale che non può essere mortificata ed esaltata con affidamenti che riteniamo, a prescindere dalla loro legittimità, essere in controtendenza in un momento di grande crisi economica e professionale.

Siamo certi che si tratti solodi una pagina nera, di un atteggiamento, quello di fare lavorare gratis gli architetti, che deve essere sicuramente annullato”. La prestazione gratuita è resa in violazione della Legge che regola i contratti con la Pubblica amministrazione (articolo 24 comma 8 ed 8 ter del Codice dei contratti) non modificato dalla norma Sblocca cantieri che produce, tra l’altro, una concorrenza sleale e afferma il principio errato dell’indebito arricchimento di una Amministrazione che sfrutta un professionista a titolo gratuito