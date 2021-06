Un inseguimento in piena regola è avvenuto nella giornata di ieri ad Agrigento.

Un trentenne di origini tunisine sarebbe stato fermato dopo una vera e propria caccia all’uomo posta in essere da parte di polizia e carabinieri per le vie cittadine.

L’extracomunitario aveva dapprima rubato un Fiat Doblò parcheggiato in centro per poi cominciare a scorrazzare per le strade della Città della Valle dei Templi fino ad essere notato e successivamente inseguito dai tutori della legge.

La corsa si è fortunatamente fermata dopo pochi minuti, con precisione in Via Garibaldi, al seguito della quale l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato sotto lo sguardo compiaciuto e plaudente dei residenti che hanno assistito all’intera scena.

Una volta identificato, il 30enne è stati dunque portato presso gli uffici dell’autorità giudiziaria mentre sono stati avviati gli accertamenti per identificare il padrone del mezzo rubato.

Di Pietro Geremia