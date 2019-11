Agrigento, ruba due telefonini in centro: carabinieri denunciano giovane immigrato

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno denunciato un immigrato originario della Guinea per i reati di furto aggravato, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando a quanto emerso dalla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pare che il giovane sia riuscito ad appropriarsi di due telefonini custoditi all’interno di altrettante autovetture parcheggiate per le vie cittadine.

Una volta individuato e bloccato con non poche difficoltà l’autore dei furti, questo è stato dunque condotto presso i locali del Comando provinciale dove, dopo dei momenti di tensione, è stato denunciato non solo per i reati ascritti ma anche reingresso illegale nel territorio nazionale.