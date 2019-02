Agrigento, Sagra del Mandorlo: per la via Atenea, mezzo passo indietro

Connect on Linked in

Il Mandorlo in fiore condito da polemiche e dissensi, l’esclusione di via Atenea dalla sfilata conclusiva suscita non pochi mal di pancia tra cittadini ed esercenti commerciali soprattutto in considerazione che il passaggio dei gruppi dal salotto buono della città, sia invece consentito per la Fiaccolata.

Ma le norme per la sicurezza valgono davvero soltanto per la domenica conclusiva? Lo abbiamo chiesto all’assessore comunale, Gabriella Battaglia: “La differenza tra la Fiaccolata e la sfilata conclusiva passa attraverso un’affluenza diversa di persone.

La domenica mattina c’è un numero di persone attese maggiore rispetto alla Fiaccolata. Il tragitto individuato è molto più sicuro, ha diverse vie di fuga che, sottolineo, devono consentire anche il passaggio dei mezzi di soccorso e, in tal senso, il viale della Vittoria è lineare, largo, con facile posizionamento dei mezzi di sicurezza. Tra l’altro, la lunghezza del percorso è rimasta pressoché invariata, si contano un centinaio di metri di differenza”.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/224727/sagra-del-mandorlo-per-la-via-atenea-mezzo-passo-indietro.html)