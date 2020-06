Agrigento, San Leone “attaccata” dagli incivili: sporcizia ovunque

Connect on Linked in

Pare che le regole della convivenza civile siano dure da comprendere per alcuni giovani agrigentini.

A dimostrarlo è il caos lasciato nei Sabato e Domenica appena trascorsi a San Leone dove in seguito a delle sacrosante serate trascorse nel sano divertimento alcuni indisciplinati avrebbero lasciato un vero e proprio caos di lattine, bottiglie e bicchieri per la strada.

Lo scempio ritrovato in mattinata da chi, si è recato in loco per una tranquilla passeggiata nella nota zona balneare di Agrigento non avrebbe dunque lasciato adito a dubbi sulla poca mancanza di rispetto delle regole che avrebbero trasformato il luogo in una sorta di discarica che verrà così bonificata solo in questi giorni.