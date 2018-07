Connect on Linked in

Alcuni giorni fa i proprietari di alcune auto parcheggiate in via Dante ad Agrigento, hanno richiamato l’intervento delle forze dell’ordine per cercare di risalire agli autori di una sassaiola contro le auto in sosta.

Dalle testimonianze raccolte dagli agenti della polizia, sembrerebbe che si tratti di un gruppo di ragazzini che, dopo aver lanciato le pietre, sono scappati via.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato