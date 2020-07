Agrigento, sbarcati nonostante divieto di espulsione: arrestati 3 extracomunitari

Print This Post

Nella serata scorsa personale della Polizia di Stato di Agrigento ha proceduto all’arresto di tre cittadini extracomunitari ai sensi dell’art. 13, comma 13bis D.L 286/98, poiché, destinatari di decreto di espulsione, rientravano in Italia entro i previsti cinque anni dall’effettivo rimpatrio.

I predetti, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo sono stati sottoposti dagli uomini della locale Squadra Mobile agli arresti domiciliari presso il C.A.S. “Villa Sikania” di Siculiana (AG).