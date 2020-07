Agrigento, sbarcati nonostante divieto di espulsione: arrestati clandestini

Nella serata di ieri ad Agrigento il personale della Polizia di Stato in relazione a precipui servizi predisposti per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina sulle coste agrigentine, ha proceduto all’arresto di 19 cittadini extracomunitari sbarcati in Lampedusa nelle giornate scorse; fra questi 11 per violazione dell’art. 13, comma 13bis D.L 286/98, poiché, destinatari di decreto di espulsione, rientravano in Italia entro i previsti cinque anni dall’effettivo rimpatrio e 8 per violazione dell’art. 10, comma 2 ter e quinques D.L 286/98, poiché, destinatari di decreto di respingimento, rientravano in Italia entro i previsti tre anni dall’effettivo rimpatrio. Tutti gli extracomunitari, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo sono stati sottoposti dagli Uomini della Squadra Mobile di Agrigento agli arresti domiciliari presso il C.A.S. “Villa Sikania” di Siculiana (AG).