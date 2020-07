Agrigento, sbarco di migranti nella spiaggia di San Leone

SONO ARRIVATI INDISTURBATI FINO A RIVA…

Nuovo sbarco fantasma ieri sera al tramonto a San Leone, in una spiaggia del viale delle dune ancora piena di bagnanti.Uno sbarco molto diverso da tutti gli altri, per via del mezzo utilizzato: un veloce motoscafo entrobordo invece del solito barchino di legno, per il numero ridotto di migranti: un viaggio comodo solo per 10 extracomunitari e per come erano vestiti (l'abbigliamento era molto curato e l'attrezzatura di salvataggio era nuovissima). I tunisini appena sono arrivati a riva si sono cambiati nel retro delle dune ed a quel punto si sono sparpagliati nel boschetto per fare perdere le loro tracce.

Pubblicato da Mareamico Delegazione Di Agrigento su Mercoledì 1 luglio 2020