Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Incidente autonomo. Non si conoscono bene i motivi per il quale un 20enne, dopo aver perso il controllo della sua auto in pieno centro ad Agrigento, si è andato a schiantare contro un palo dell’illuminazione pubblica abbattendolo.

Il giovane è stato successivamente soccorso da un ambulanza del 118, per fortuna solo ferite lievi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato