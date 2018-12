Agrigento, scacco matto della prostituzione alla crisi: in aumento il sesso a pagamento

Connect on Linked in

La crisi economica che ha colpito gran parte della provincia di Agrigento lasciando una miriade di disoccupati e gran parte dei settori commerciali in ginocchio sembra non aver sortito effetti di alcuna sorta ad un ambito particolare: quello del sesso a pagamento.

Fino ad alcuni anni fa era infatti raro poter leggere inserzioni particolari in giornali o siti internet inerenti alla provincia agrigentina, un numero che pare essere aumentato a dismisura in particolare su annunci che riguardano non solo la città della Valle dei Templi, ma anche di altri grossi centri come Canicattì, Sciacca, Licata ed altri piccoli comuni.

Un fenomeno che dunque pare non essere minimamente intaccato da nessuna calamità economica e sociale ma che anzi, in particolare per le feste quando si ha voglia di tanto affetto e di calore umano, tende ad aumentare vertiginosamente portando così in alto l’asticella dell’amor profano.

Di Pietro Geremia