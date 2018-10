Agrigento, scambia autostrada per pista da corsa: autista beccato a 182 kilometri orari

Connect on Linked in

Probabilmente cercava di far cambiare nome alla “Strada degli Scrittori” in “Strada dei Corridori” l’automobilista beccato a sfrecciare a 182 chilometri orari.

A beccare lo Schumacher male in arnese sono stati i poliziotti della Stradale di Agrigento i quali si sono avvalsi del nuovo telelaser: un’apparecchiatura di ultimissima generazione dotata di telecamera che nelle scorse giornate ha consentito di elevare nel giro di poche ore ben 8 contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità in un tratto teatro di incidenti stradali, anche con gravi conseguenze fisiche, per conducenti e passeggeri di veicoli.

Il pilota, nel dettaglio, è stato pizzicato appunto alla bellezza di 182 Km/h lungo la strada statale 640 dove il limite massimo è di 110, a poche decine di metri dalla rotatoria di San Pietro, superando così di oltre 70 chilometri orari il limite di velocità e vedendosi di conseguenza ritirare la patente di guida.

Di Pietro Geremia