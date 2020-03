Connect on Linked in

Indagini in corso. Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, coordinati dal vicequestore Giovanni Minardi, hanno aperto un’indagine per cercare di capire cosa sia realmente accaduto a Giuseppe Lauricella di 73 anni che, da come si evince da questo articolo era finito in ospedale al Garibaldi di Catania dopo aver bevuto, forse per errore, un bicchiere di detersivo scambiato per acqua che purtroppo lo ha portato alla morte avvenuta ieri.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato