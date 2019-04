Agrigento, Scarico fognario in mare: emanato divieto di balneazione a San Leone

Print This Post

Nei giorni scorsi il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha firmato il primo divieto di balneazione a San Leone.

In seguito a svariate segnalazioni portate avanti dall’Associazione MareAmico di Agrigento, oltre che Arpa e Asp, pare che le acque agrigentine di San leone, con particolare riferimento alla zona delle Dune, sarebbero piene di liquami fognari.

Le analisi fatte dagli esperti pare infatti che non lascino dubbi e le cause sembrerebbero da ricercare nella rottura di una condotta vicino la spiaggia che avrebbe così fatto riversare in acqua tutti gli scarti fognari del circondario.

Di Pietro Geremia