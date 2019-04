Agrigento, schiaffeggia la moglie in un locale di San Leone: denunciato per maltrattamenti

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Agrigento hanno denunciato un 45enne originario del posto per maltrattamenti nei confronti della moglie.

A quanto pare i due coniugi, evidentemente già in crisi, si trovavano in un locale del lungomare di San Leone quando, probabilmente per via di qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a discutere e ad insultarsi sempre più animatamente fino ad uno scatto d’ira da parte del marito culminato in uno o più schiaffi.

Dopo aver ricevuto il ceffone, la moglie avrebbe cercato di reagire facendo così iniziare una baruffa in strada per la quale è stato necessario l’intervento degli agenti di polizia agrigentini i quali dopo aver fatto calmare con non poche difficoltà i coniugi, hanno denunciato il marito per percosse e maltrattamenti.

Di Pietro Geremia