Agrigento, schiaffi a migranti: poliziotto messo sotto inchiesta e sollevato dall’incarico

Ha suscitato parecchio scalpore il video del poliziotto che avrebbe preso a schiaffi 2 migranti per cercare di impartire una qualche sorta di “punizione” dopo che questi avrebbero tentato di fuggire da un hotspot situato nella provincia agrigentina.

L’operato dell’agente, di stazza presso un centro di accoglienza nei pressi di Agrigento, avrebbe dunque creato un vero e proprio putiferio non solo sul web, in cui il video ha invaso le bacheche social, ma anche un caso istituzionale con la visita del Console tunisino Jalel Ben Belgacem e l’addetto sociale Jaballah El BKhairi negli uffici della Questura posta in essere per richiedere maggiori informazioni sulla vicenda.

Intanto, secondo alcune fonti giudiziarie, pare che non solo il poliziotto protagonista del video in questione non presterà più servizio nel centro dove si sono svolti i fatti ma inoltre lo stesso Questore Rosa Maria Iraci avrebbe trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ed aver avviato a suo carico un procedimento disciplinare ipotizzando il reato di abuso dei mezzi di correzione.

Di Pietro Geremia